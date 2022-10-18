В Кривом Роге сообщили о взрывах ТАСС: в Кривом Роге произошли взрывы

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Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его словам, взрывы зафиксированы в северной части населенного пункта, сообщает ТАСС.

Кривой Рог. Взрывы в северной части города, — цитирует агентство Вилкула.

Агентство отмечает, что утром 18 октября воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины.

Ранее военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путём проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».