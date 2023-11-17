В Кривом Роге произошел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кривом Роге произошел взрыв, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели». Отмечается, что в этот момент в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

В Кривом Роге сообщают о взрыве, — передает Telegram-канал.

До этого о взрывах в городе сообщалось 15 ноября. 7 ноября о взрывах в Кривом Роге сообщалось дважды за сутки. Кроме того, в Днепровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, а также в Николаевской области.

Кроме того, мощный взрыв ранее прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей произошедшего он не привел.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что украинские противоракеты часто падают на жилые дома в связи с расположением установок ПВО ВСУ в городской черте. По его словам, Киев всегда пытался выдать подобные инциденты за попытки российских войск ударить по жилым и социальным объектам, но впоследствии на кадрах с места было видно части украинских ракет С-300.