В Кривом Роге прогремел взрыв Глава ВА Вилкул: в Кривом Роге произошел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Кривом Роге произошел взрыв, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Подробности он приводить не стал, но отметил, что «все нормально».

По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально, — написал Вилкул.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской области была объявлена воздушная тревога. Об этом также сообщали местные СМИ.

До этого украинские средства массовой информации писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.

Позднее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области слышали звуки взрывов недалеко от Староконстантинова, где расположен военный аэродром, а также близ Шепетовки — этот населенный пункт представляет собой крупный транспортный узел Украины, посредством которого осуществляется транспортировка оружия.