В Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Страна». Местные власти не прокомментировали информацию. Подробности не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. В частности, сигнал звучит в Днепропетровской области.

Ранее хлопки прогремели в Харькове на северо-востоке Украины. Тогда, по данным онлайн-карты, в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.

До этого взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. СМИ рассказали о взрывах и в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко известил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.