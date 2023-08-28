В Кривом Роге прогремели взрывы ТСН: в Кривом Роге после объявления тревоги прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает издание ТСН. В регионе ранним утром — в 03:44 — включили воздушную тревогу.

Кривой Рог: звучат мощные взрывы, — подчеркивается в сообщении.

На Украине 28 августа действует воздушная тревога. Ночью сирены включились в ряде регионов, позже сирены заработали на большей части территории страны, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По информции украинских СМИ, местные власти ситуацию пока не комментировали.

В украинском Днепропетровске (Днепре) взрывы произошли 24 августа. Тогда в сторону областного центра и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Киевская городская военная администрация ранее сообщала, что в ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы. Тогда сработала система противовоздушной обороны. В ту же ночь взрывы фиксировались в Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. Других подробностей не приводилось. Известно, что на всей подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.