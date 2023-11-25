В Кривом Роге прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, пишет издание «Зеркало недели». По его данным, также в Черкасской, Кировоградской Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Несколько дней назад украинские СМИ сообщали, что взрыв произошел в Вознесенском районе Николаевской области Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Днепровской области страны.

До этого стало известно, что после сигналов воздушной тревоги объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. На территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Накануне военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что взрыв прогремел и в Запорожской области. По его словам, предварительно, российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали. Военкор также сообщал о взрывах в городе Павлодаре Днепропетровской области Украины. В регионе, а также в Николаевской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.