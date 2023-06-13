В Кривом Роге назвали число погибших от удара ракеты Глава администрации Кривого Рога: шесть человек погибли от удара ракеты

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram-канале, что шесть человек погибли в городе из-за ракетного удара. По его словам, спасательная операция продолжается. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

К сожалению, уже шесть погибших. Спасательная операция продолжается, — написал Вилкул.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил, что жителям оказывают помощь.

К сожалению, есть погибшие, раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! — написал он и обвинил в трагедии Россию.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет о попадании в жилой дом украинской ракеты ПВО.

Сегодня утром Telegram-канал Klymenko Time сообщал, что в ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. По информации канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете беспилотника и пожаре в Салтовском районе. Минобороны России эту информацию также не комментировало.