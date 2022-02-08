Песков: российские войска покинут Белоруссию по окончании союзных учений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не останутся на территории Белоруссии после союзных учений. По его словам, никогда речь не шла о том, что военные РФ будут находиться в Белоруссии по окончании манёвров, сообщает РИА Новости.

Речь идёт о союзных учениях. Подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации, — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, называл ли Владимир Путиным какие-то даты при обсуждении этого вопроса с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее стало известно, что в результате переговоров президентов РФ и Франции Москва «продвинулась к деэскалации» ситуации вокруг Украины. Было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Договорённости якобы включают в себя вывод военных РФ из Белоруссии, где в настоящее время проходят совместные учения.

Ранее стало известно, что силы реагирования Союзного государства в 2022 году будут проверены в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что российско-белорусские учения носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории.