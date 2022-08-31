В Кремле оценили позицию Турции по Крыму Песков: позиция Турции по принадлежности Крыма Украине не мешает взаимодействию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Позиция Турции по принадлежности Крыма Украине не мешает взаимодействию там, где оно выгодно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал недавние слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что полуостров должен вернуться в состав Украины.

Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия, — заявил Песков.

Последнюю встречу Путин и Эрдоган провели 5 августа в Сочи. Переговоры продолжались более четырех часов. В ходе беседы стороны договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Кроме того, лидеры стран условились увеличивать торговый товарооборот, а также сотрудничать в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма.