В Кремле назвали идею референдума по Донбассу внутренним делом Украины

Идея проведения референдума по Донбассу, озвученная украинским президентом Владимиром Зеленским, является внутренним делом Украины, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не участвует в конфликте на юго-востоке Украины и урегулировать его можно лишь путём установления прямых контактов Киева с самопровозглашёнными республиками, сообщает ТАСС.

Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно было бы понять и знать, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума, — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, конфликт между Киевом и Донбассом — внутриукраинский. Урегулировать его можно только по-мирному.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «1+1» допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Он также сообщил о возможности проведения прямых переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, это направление поддерживают европейские и американские партнёры.

Заявление украинского лидера о референдуме раскритиковала депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун. По её мнению, за два с половиной года пребывания у власти президент Украины не предложил ни одной конкретной стратегии по разрешению кризиса в Донбассе.