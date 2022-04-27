В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Макрона Кремль: встреча Путина с Макроном пока не планируется

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном в России пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Макрон собирался встретиться с Путиным после выборов во Франции.

Пока нет таких планов, — сказали в пресс-службе.

Ранее Макрон назвал правильным своё желание поддерживать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, это позволит создать новую систему безопасности в Европе. Он рассказал, что общаться с Путиным начал в мае 2017 года, когда стал президентом. Диалог с российским лидером он назвал «свои долгом». Макрон добавил, что «этот диалог ведётся без какой-либо наивности».

В конце апреля Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55% голосов. Его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему президенту Франции с результатом 41,45%. Она признала своё поражение, однако заявила, что считает свой результат успехом.

Путин отправил французскому коллеге телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок, в которой пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.