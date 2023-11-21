В Кремле оценили возможное ограничение в ЕС передвижения дипломатов из РФ Песков назвал глупостью обсуждение в ЕС ограничений для дипломатов из РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной глупостью обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ходе интервью репортеру Ивану Зарубину. Представитель Кремля обратил внимание, что таким образом будет затруднена дипломатическая деятельность в ЕС.

Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить <...> Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что как минимум нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон, — сказал Песков.

Он добавил, что в Евросоюзе очень много людей, которые, несмотря ни на что, нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. По его словам, в случае введения подобных ограничений они лишатся этого права.

Ранее сегодня сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность ограничения передвижений российских дипломатов по территории объединения. Данная инициатива была выдвинута Чехией, ранее обвинившей сотрудников МИД РФ в работе на разведслужбы. Предполагается, что эти ограничения могут внести в 12-й санкционный список, работа над которым ведется в ЕС.