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Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пугающей

12:55, 02 апреля 2021 449

Нынешняя ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является пугающей. Там происходят не одиночные, а множественные провокации со стороны украинских военных. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Однако 27 марта представители самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что киевские военные обстреляли Горловку. Этот город находится под контролем сил ДНР.

Как несколько дней спустя отметил Песков, ситуация в Донбассе в настоящий момент пугающая.

Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая. Провокации военных Украины — не одиночные, а множественные, — цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков говорил, что эскалация напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьёзную обеспокоенность в Кремле.

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