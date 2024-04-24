В Кремле назвали причины милитаризации Великобритании Песков: Великобритания прячет проблемы в экономике за милитаризацией

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Милитаризация Великобритании стала камуфляжем ее проблем в экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подданные Соединенного Королевства затягивают пояса. Так спикер Кремля ответил на вопрос об отношении Москвы к наращиванию военного потенциала Лондона. По его словам, ситуацию вокруг Украины пытаются использовать многие, ее искусственно и сознательно эскалируют для решения внутренних проблем.

Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей, — сказал Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сообщил NEWS.ru, что в Великобритании арсеналы опустели на фоне гиперактивной помощи Украине, поэтому возможное столкновение с Россией приведет Соединенное Королевство к краху. По его словам, от величия Британии «не останется и следа».

При этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс подчеркивал, что гордится поставками Украине танков и дальнобойных ракет первыми среди других союзников киевских властей, напомнил Журавлев. В то же время британские военные жалуются на нехватку вооружений и неспособность защитить государство при таком раскладе, уточнил собеседник издания.