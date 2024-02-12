Песков: Стубб делает недружественные заявления в адрес России В Кремле надеются, что глава Финляндии будет соблюдать баланс в отношениях с РФ

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Александер Стубб

Кремль надеется, что избранный президент Финляндии Александер Стубб будет соблюдать баланс по теме российско-финляндских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о шансах поздравления Стубба с избранием на пост главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что Финляндия относится к недружественным странам, пишет ТАСС.

Мы все равно сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений. В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям, и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественный характер, — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает избрание нового президента уверенным делом народа Финляндии.

Выборы главы государства завершились в Финляндии накануне. Стубб получил 51,6% голосов, депутат парламента, экс-глава МИД Пекка Хаависто — 48,4%. Явка составила 67,6%. Новый, 13-й президент Финляндии вступит в должность в начале марта.

Глава государства избирается на шестилетний срок. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале.

Ранее Ниинистё заявил, что проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство. По его словам, финский паспорт не стоит предоставлять гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.