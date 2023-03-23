«В Кремле это видят»: Зеленский указал на проблемы в поддержке Украины Президент Зеленский пожаловался на отсутствие новых решений по поддержке Украины

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, указал на отсутствие новых успехов в поддержке страны и затягивании принятия необходимых Киеву решений. По его словам, за сложившейся ситуацией наблюдают и в России.

Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят, — подчеркнул глава украинского государства.

Он также привел пять примеров возникших проблем. Президент пожаловался на серьезное затягивание поставок дальнобойных ракет и отсутствие решения по передаче Киеву современных западных самолетов, на промедление при введении новых санкций в отношении РФ, проведении «саммита формулы мира» и при принятии решений по евроинтеграции страны.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 назвал десять шагов по установлению мира. Предложения состояли из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».