В Косово намерены подать заявку на вступление в ЕС до конца года

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Министр иностранных дел частично признанного Косово Доника Гервалла-Шварц подтвердила намерение республики подать заявку на вступление в Евросоюз, сообщает портал Kosovo Online. Этот шаг планируется сделать до конца 2022 года. Министр добавила, что более 90% граждан Косово выступают за вступление в Евросоюз и НАТО, поддерживая оба этих механизма как единственный путь в европейское будущее.

Мы сказали, что подадим заявку в этом году, и мы подадим заявку в этом году. Мы также проинформировали наших международных партнеров, что наша цель — подать заявку в этом году, потому что мы хотим пользоваться статусом кандидата в Европейский союз, — заявила Гервалла-Шварц.

Она отметила, что требование Косово «следует считать очень естественным». Она подчеркнула, что Косово добилось значительного прогресса в отношении свободы слова и является лидером демократии в регионе.

Я не думаю, что есть основания относиться к Косово иначе, чем к другим странам региона, которые далеко не так демократичны, — подчеркнула глава ведомства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что подавляющее большинство граждан Сербии выступают против вступления в Евросоюз. По его словам, одной из причин такой позиции является лицемерный подход Запада к событиям на Украине.