В Косово отложили штрафы за сербские номера по просьбе США

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В Косово отложили на 48 часов штрафы за выданные Сербией автомобильные номера. Глава правительства самопровозглашенной республики Альбин Курти сообщил в Twitter, что решение об этом было принято по просьбе США.

Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные «КМ» и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС чтобы найти решение в ближайшие два дня, — написал политик.

Согласно данным полиции Косово, местные владельцы машин с номерами, имеющими буквенные обозначения PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA (Джяковица), которые выданы сербскими властями, получили свыше 1,7 тысячи предупреждений. Их обязали перерегистрировать автомобили с обозначением RKS – «Республика Косово».

Ранее в Госдепартаменте США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по урегулированию напряженности со стороны Приштины. Вашингтон призвал стороны принять меры по снижению напряженности и уступкам с обеих сторон для достижения «справедливого компромисса».

Сербский лидер Александар Вучич, в свою очередь, отметил, что после провала переговоров ситуация тяжелая, на грани столкновений. В своем обращении к нации он призвал западное общество оказать влияние на Приштину и помочь сохранить мир.