В Косово албанец открыл огонь по двум сербам, празднующим сочельник

Фото: AP/TASS

Мужчина албанского происхождения открыл огонь по двум сербам во время празднования Рождественского сочельника в Косово, сообщает газета «Вечерне новости». Отмечается, что 11-летний ребенок и его 21-летний спутник получили ранения. Огонь велся очередями из автоматического оружия.

Инцидент произошел в населенном пункте Готовуша, расположенном на северо-востоке от Штрпце.

Издание указывает, что сербы шли вдоль обочины и несли елку, когда злоумышленник открыл по ним огонь из салона автомобиля. Один из пострадавших был ранен в плечо, другой в руку, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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