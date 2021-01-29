В контракте ЕК на вакцины AstraZeneca закрасили цены

https://static.news.ru/photo/647449c0-623c-11eb-8f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В опубликованном Европейской комиссией коммерческом контракте с компанией AstraZeneca на покупку вакцины против COVID-19 оказалась закрашена цена для стран ЕС.

Как заявил представитель Еврокомиссии, контракт был заключён с частной компанией — при этом некоторая информация является коммерческой тайной, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что вакцину AstraZeneca 29 января одобрит к использованию на европейском рынке Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.