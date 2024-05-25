В Китае предупредили Зеленского об угрозе замены на «сговорчивого» политика InfoBRICS: партнеры Украины могут заменить Зеленского из-за его нелегитимности

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Партнеры Украины, уставшие от радикальной позиции президента республики Владимира Зеленского по отношению к России, могут добиться его замены, сообщает китайское издание InfoBRICS. По мнению аналитиков, это связано с тем, что Зеленский утратил легитимность как глава государства. Предполагается, что новый украинский президент будет «более сговорчивым».

Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж, — считают эксперты.

Авторы издания предполагают, что в скором времени лидеры стран Запада займут по украинскому вопросу позицию, схожую с позицией лидеров Китая, Венгрии и Турции. Это, в сочетании с заменой Зеленского, может подтолкнуть Киев к переговорам с Россией и дипломатическому завершению конфликта.

В настоящее время Владимир Зеленский готовится к саммиту по Украине в Швейцарии, в ходе которого планируется обсуждение его «формулы мира». Как сообщалось ранее, он отказался выносить на мероприятии пункт о возврате к границам 1991 года. Вместо этого будут обсуждаться лишь три пункта формулы — гарантии ядерной безопасности, вопросы о продовольственной безопасности, а также обмен пленными по принципу «всех на всех».