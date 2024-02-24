В Китае объяснили, почему расширение НАТО не поможет безопасности Европы Аналитик Сунь Ци: Европа не получит безопасность при расширении НАТО

Фото: NATO

Европа не сможет получить гарантированную безопасность при расширении НАТО, уверен исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци. По словам эксперта, европейская безопасность будет обеспечена только при продвижении мирных переговоров, передает ТАСС.

Полагаю, что жесткая позиция России позволит отрезвить США и Запад. Сейчас трудно добиться расширения НАТО на Восток, и это не позволит обеспечить подлинную безопасность Европы, — пояснил специалист.

По словам Сунь Ци, Украина в итоге пострадала от «глупых фантазий», оставшись в «синяках» и «ссадинах». Такой итог событий лишний раз показывает, что вмешательство внешних сил дестабилизирует ситуацию в регионе. Эксперт добавил, что сроки завершения украинского кризиса неизвестны, поэтому сейчас важно акцентировать внимание на мирных переговорах. Однако, по его мнению, этому мешает активная позиция США — Вашингтон получает из конфликта выгоду и поэтому не заинтересован в урегулировании ситуации.

Ранее сообщалось, что США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. Итогом такой схемы станет возможность для Киева возобновить боевые действия, но с уже обновленными для этого ресурсами.