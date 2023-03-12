В Кишиневе начались стычки манифестантов с силовиками

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

В центре Кишинева произошли столкновения между силовиками и участниками массовой акции протеста оппозиции, передает ТАСС. Правоохранители преградили путь многотысячной колонне на главную площадь города, выставив кордон.

Отдельные группы манифестантов пытались прорвать полицейский кордон. Демонстранты выкрикивали лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду». Как сообщает ТАСС, после столкновений с полицией митингующие, минуя кордоны спецназа, продвинулись к зданию парламента, резиденции президента и правительству.

Участники акции требуют выхода к ним руководителей страны. Манифестанты также скандируют «Отставка» и «Позор».

Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил на своем сайте об аресте 54 участников протеста, в числе которых 21 несовершеннолетний. По данным правоохранительных органов, они вели себя «подозрительно» и несли «запрещенные предметы».

Ранее председатель Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану обвинил Россию в том, что ее спецслужбы причастны к подготовке акций в ходе массовых демонстраций в стране. Он добавил, что Москва, согласно данным молдавской полиции, планировала дестабилизировать ситуацию.