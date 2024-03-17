В Кишиневе мужчина бросил два «коктейля Молотова» в посольство России В Кишиневе задержали мужчину, бросившего два «коктейля Молотова» в посольство РФ

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Молдавская полиция задержала мужчину, который бросил два «коктейля Молотова» на территорию посольства России в Кишиневе, где расположен участок для голосования на выборах президента РФ, сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков. По словам дипломата, в результате инцидента никто не пострадал.

Две бутылки с зажигательной смесью были брошены во двор посольства. Злоумышленник задержан силами правоохранительных органов. <...> В ходе инцидента никто не пострадал как со стороны дипломатических работников, так и граждан, пришедших на голосование, — сказал Лошаков.

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью за ограду посольства, после чего попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов догнали и задержали его. Работу участка для голосования приостанавливали из-за случившегося, позднее она возобновилась.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что все граждане России, невзирая на страну нахождения или политические взгляды, получили возможность проголосовать на выборах президента. Тем не менее организаторы голосования столкнулись с препятствиями со стороны некоторых стран, в частности Прибалтики, добавила она. Дипломат также отметила, что западные оппоненты Москвы приложили немало усилий, чтобы сорвать избирательный процесс.