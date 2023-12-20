Украинцы не получают сообщения о воздушной тревоге из-за сбоя в «Киевстаре»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский сотовый оператор «Киевстар» снова испытывает перебои в работе, сообщает «24 Канал». Из-за сбоя перестала работать система оповещения о воздушной тревоге в разных городах Украины.

Сообщается, что не работает приложение, отсутствует связь. Кроме того, пользователи испытывают проблемы с заходом на сайт оператора.

Ранее пресс-служба «Киевстара» сообщила о хакерской атаке на инфраструктуру организации. Оператор охватывает все регионы страны и предоставляет услуги порядка 24,4 млн абонентам. В результате кибератаки начались сбои в работе крупнейших банков страны, отключился интернет и перестала работать система оповещения при воздушных тревогах.

12 декабря СБУ сообщило, что «Киевстар» столкнулся с критическими повреждениями инфраструктуры после кибератаки. Отмечается, что восстановительные работы потребуют времени, но закончить их предполагается до конца дня. Специалисты Службы безопасности Украины также привлечены к налаживанию связи между абонентами «Киевстара».

До этого сообщалось, что хакерская атака также затронула других операторов. По данным военкоров, речь идет о Vodafone и Monobank. При попытке запуска приложений пользователям высвечивалась надпись «Технические неисправности».