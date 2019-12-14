https://static.news.ru/photo/c1d45c24-1f2e-11ea-a143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла заявление о ликвидации организации.

Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации (о ликвидации КП) в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» не имеет, — говорится в заявлении юридического отдела УПЦ.

Там отметили, что действия главы Православной церкви Украины Епифания Думенко, который якобы самостоятельно внёс данные о прекращении работы КП в реестр, юридически ничтожны.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель раскольнической Православной церкви Украины Евстратий Зоря передал 14 декабря заявление главы ПЦУ митрополита Епифания Думенко о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.