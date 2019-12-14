Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла заявление о ликвидации организации.
Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации (о ликвидации КП) в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» не имеет, — говорится в заявлении юридического отдела УПЦ.
Там отметили, что действия главы Православной церкви Украины Епифания Думенко, который якобы самостоятельно внёс данные о прекращении работы КП в реестр, юридически ничтожны.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель раскольнической Православной церкви Украины Евстратий Зоря передал 14 декабря заявление главы ПЦУ митрополита Епифания Думенко о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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