В киевской школе мальчика жестко избили из-за мультиков на русском В Киеве школьника избили до разрыва яичка из-за мультиков на русском

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В Киеве в одной из школ 13-летнего мальчика избили до разрыва яичка из-за того, что он смотрел мультфильмы на русском языке, пишет «Страна.ua». Мать подростка рассказала, что у него также сильно опухла нога. По ее словам, сын не рассказывал о травме, поскольку его запугали в школе.

Сильно ударили в пах. Уже прооперировали, потому что были гематома, водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка. Проблема с ногой. С той стороны она так и остается сильно разбухшей, — пишет мама мальчика в своих соцсетях.

Мальчик не говорил родителям про избиение 10 дней, поскольку боялся помощника учителя и переживал, что они пойдут к директору. Мама увидела последствия случайно. Она поделилась, что уже писала заявление в полицию о «психологическом насилии сексуального характера от старшеклассника» в отношении сына. Отмечается, что историей заинтересовался образовательный омбудсмен.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не понял перевод с турецкого на украинский, так как ни Зеленский, ни переводчик не знают украинского языка. При это, по его словам, 100% граждан соседнего государства знают русский язык. Сенатор также счел украинский искусственным языком.