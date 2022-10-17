В Киевской ОГА сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Фото: Li Dongxu/XinHua/globallookpress.com

В Киевской области в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры, пишет пресс-служба облгосадминистрации региона в своем Telegram-канале. Столичные власти призывают жителей срочно перейти в укрытия. В городе по прежнему работает воздушная тревога.

Воздушная тревога в столице продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! — говорится в последнем сообщении.

Утром 17 октября в администрации Киевской области сообщили об объявлении воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в Шевченковском районе города произошел взрыв. Через несколько минут он сообщил еще об одном взрыве. Мэр также добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.

Параллельно с этим глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетных обстрелах на территории Роменского района области. Он подчеркнул, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. В результате произошедшего есть пострадавшие.

Помимо этого по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, рассказали главы местных администраций.