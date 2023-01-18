В Киевской области вблизи детского сада рухнул вертолет

Фото: Социальные сети

Место падения верталета, город Бровары, Киевской области

Вблизи детского сада в городе Бровары Киевской области упал летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в результате ЧП в здании начался пожар. Как пишет Telegram-канал издания «Страна.ua», летательным аппаратом оказался вертолет. По данным телеканала «Рада», погиб один человек, пятеро пострадали.

На объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах, — написал Тимошенко.

По данным украинских Telegram-каналов, в детсаду находились дети и персонал. Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что людей из здания эвакуировали.

Как пишет Telegram-канал Mash, что упавший вертолет находился на учете МВД Украины. Это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus. Украина приобрела несколько десятков таких летательных аппаратов по соглашению между странами о создании Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Как пишут украинские СМИ, вертолет мог упасть, так как из-за тумана шел на низкой высоте, и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

Ранее самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян. На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.