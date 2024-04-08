В Киевской области прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 8 апреля в Киевской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местной военной администрации. Как сообщили власти, в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Другой информации о ситуации не приводится. В области на данный момент объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Ранее в центре Киева прогремели три мощных взрыва. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области звучали сирены воздушной тревоги. Украинские паблики оповестили о работе систем ПВО. Кроме того, взрывы раздались в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Хлопки были слышны и в других регионах страны — в Кривом Роге и Николаеве, а также в Киевской области.

До этого взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Херсоне. Часть одного из населенных пунктов лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

При этом сирена раздалась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву. Подробности не уточнялись, информации от официальных источников не поступало.