В Киевской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрывы прогремели в городе Вышгороде Киевской области Украины вечером в воскресенье, передает украинское агентство ТСН. В настоящее время в регионе, а также в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, телеканал «Дом» сообщил о взрывах в Сумской области на северо-востоке Украины. Другие подробности пока не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

До этого стало известно о взрывах на территории Херсона. Местные ресурсы утверждали, что к городу приближалась российская тактическая авиация и была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также несколько взрывов прогремело в Кривом Роге утром 19 октября. Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. В течение той ночи сирены включали в восьми украинских регионах. ВСУ сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Вечером 18 октября взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. В частности, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.