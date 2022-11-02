В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

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Экстренные отключения электроэнергии проводятся в среду вечером в Киевской области, сообщила компания ДТЭК «Киевские региональные электросети», передает ТАСС. Это делается для того, чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, сообщили в компании.

Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, компания «Укрэнерго» предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».