В Киевской, Днепропетровской области и Херсоне прогремели взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрывы раздаются в Киевской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели». По его данным, работает система противовоздушной обороны. Официальных комментариев пока нет. В регионе ранее объявили воздушную тревогу. В Сети также появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области. До этого там была замечена группа беспилотников. Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, пишет без подробностей издание «Страна».

Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. В том числе, в Киевской области и Херсоне.

Ранее в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве. После этого на всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва было повреждено административное здание. Подробности неизвестны.

На днях взрывы раздались в центре города Днепропетровск, это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области.