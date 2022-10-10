В киевских школах прекратили занятия

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В киевских школах прекращены все занятия, в том числе дистанционное обучение, передает «Страна.ua». При этом учебные учреждения на западе Украины переводят на удаленку.

В киевских школах прекратили даже дистанционное обучение, сообщают родители учеников. А на Западной Украине школы в регионах переводят на удаленку, — говорится в публикации.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. По словам главы города, ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах. Уточняется, что повреждения получил пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск («Мост Кличко»). Киевское метро при этом полностью остановило работу, станции функционируют как бомбоубежища.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным источников, в городе было слышно как минимум четыре громких хлопка. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары.