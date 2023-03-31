В Киево-Печерскую лавру вновь наведались незваные гости Сотрудники комиссии по приемке объектов снова приехали в Киево-Печерскую лавру

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина. Киев. Акция протеста на территории Киево-Печерской лавры. Верующие не допустили к работе комиссию по инвентаризации имущества для передачи государству объектов Киево-Печерской лавры

Члены комиссии по приемке объектов 31 марта снова приехали в Киево-Печерскую лавру, верующие не допускают их к помещениям, передает РИА Новости. Они уже приезжали накануне, однако свою работу так и не начали. 30 марта они пообещали вернуться на следующий день.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, сила по отношению к верующим при «очистке от людей государственного заповедника» применяться не будет.

Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны, — сказал он.

10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монаcтыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством зaповедника.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что монахи обители оказались «выброшены на улицу». Священнослужитель подчеркнул, что cлезы верующих не упадут на землю, они упадут на голову главы государства.