В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих брандспойтами И.о. директора Киево-Печерской лавры Остапенко допустил разгон верующих водой

Фото: Alexandr Altukhov/Global Look Press

Верующих могут разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга, заявил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его мнению, «время уже пришло».

Как сообщает ТАСС, на данный момент сотрудники заповедника пытаются вытеснить прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из нескольких корпусов монастыря, чтобы опечатать помещения обители.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.

Ранее сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го.