Киев заявил об ухудшении ситуации в Северодонецке Глава Луганской области от Киева Гайдай заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Северодонецке

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В настоящий момент ситуация для войск ВСУ в районе Северодонецка ухудшилась, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, которые приводит РИА Новости, ранее украинским военным удалось отбить почти половину города, однако сейчас положение изменилось.

Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась, — сказал Гайдай.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. Город был и остается под российским контролем, написал он в Telegram.

4 июня Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины от Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, в ряде подразделений они достигают 90%, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.