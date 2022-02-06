Министр обороны Украины не увидел сиюминутных военных угроз со стороны РФ

Сиюминутных военных угроз со стороны России не видно, однако Киев будет готовиться к вторжению, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica. Он также заверил, что украинские войска не будут начинать военную операцию в Донбассе.

Глава ведомства напомнил, что ранее российское вторжение прогнозировалось в январе, затем — в феврале. Теперь же некоторые западные спецслужбы считают, что оно возможно предстоящей весной.

Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. <...> Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся, — сказал Резников.

Глава ведомства добавил, что украинские войска не планируют атаковать Донбасс и Крым. Он пояснил, что в этих регионах живут украинцы и они могут пострадать.

Резников также допустил вероятность встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. При этом чиновник отметил, что она должна проходить при участии посредников.

Ранее ряд американских СМИ написали о почти полной готовности России к вторжению на Украину. Кроме того, авторы статей подсчитали примерное количество возможных жертв. Так, в публикации Reuters говорится, что могут погибнуть до 85 тысяч человек, при этом от 25 до 50 тысяч из них составят мирные жители.

Статьи прокомментировал замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. По его словам, США делают всё для того, чтобы вооружённый конфликт между Россией и Украиной разгорелся. Вашингтону это выгодно для решения своих геополитических задач.