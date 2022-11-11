В Киеве заявили об экстренных отключениях электроснабжения

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В связи с новыми повреждениями энергосистемы Украины в Киеве применяются экстренные отключения электричества вместо плановых, заявил в соцсетях глава субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко. По словам президента Владимира Зеленского, на Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах, то есть мы будем не в графиках, — сообщил Коваленко.

Кроме того, банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии на срок от нескольких суток до месяца. Согласно циркуляру Нацбанка страны, финучреждения должны приобрести и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо, чтобы обеспечить работу центров обработки данных не менее чем на семь дней.

Ранее сообщалось, что в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены графики почасового отключения света. В «Укрэнерго» объяснили это необходимостью снижения нагрузки на сети. Жителей украинской столицы также предупредили об экстренных отключениях вне графиков.