В Киеве заявили о замедлении кампании ВСУ на южном направлении Глава Минобороны Украины Резников: кампания ВСУ на южном направлении замедлилась

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военная кампания ВСУ юге Украины замедлилась, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. В интервью японскому телеканалу NHK он отметил, что причиной этому стали «оросительные каналы», которые российские войска используют в качестве траншей. По словам Резника, украинские войска планируют возобновить наступление зимой.

Резников сказал, что кампания на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. Однако он отметил, что украинские войска будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность российских войск может снизится, — отмечает телеканал.

По словам Резника, главным приоритетом ВСУ остаются противовоздушные системы обороны для защиты мирных жителей. В связи с этим министр призвал Запад оказать помощь Киеву, чтобы предоставить Украине возможность сбивать так «дроны-камикадзе», которые якобы поставляются России со стороны Ирана.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС оказывать ежемесячную финансовую поддержку Украине в размере €1,5 млрд. В ходе конференции по теме восстановления Украины председатель ЕК указала, что тогда к 2023 году сумма составит €18 млрд. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина нуждается в ежемесячных пакетах финансовой помощи от €3 до €5 млрд, чтобы выплачивать пенсии, а также зарплаты военнослужащим, учителям и врачам.