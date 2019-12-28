https://static.news.ru/photo/06f5012c-2a61-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

В ходе обмена пленными донецкий журналист Станислав Асеев оказался среди освобождённых, которых передали Украине. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе. Сегодня — день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой, — написал Томиленко на своей странице в Facebook .

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человек, в Киев вернулись 76.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Профсоюз журналистов осудил приговор украинскому писателю и медийщику Станиславу Асееву. Власти непризнанной ДНР приговорили его к 15 годам за «шпионаж».