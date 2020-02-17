https://static.news.ru/photo/7be47756-51a8-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Милованов Фото: Тимофей Милованов/facebook.com

Министр финансов Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании. По его словам, Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы догнать Белоруссию или Словакию.

С 90-х, та промышленность, которая нам осталась, по сути, её проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было, — заявил глава Минфина.

Он отметил, что украинская экономика детехнологизирована. Например, в перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Это произошло из-за вывода денег из страны, пишет «Экономическая правда».

Как ранее писал NEWS.ru, замедление темпов роста украинской экономики связано с сокращением объёмов производства в промышленной сфере и климатическими изменениями, которые повлияли на время сбора урожая.