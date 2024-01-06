В Киеве заявили, что закон о мобилизации коснется покинувших страну граждан Депутат Рады Чернев: закон о мобилизации затронет уехавших за рубеж украинцев

Фото: МО Украины

Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Он отметил, что к гражданам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины, — подчеркнул Чернев.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По словам политика, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева»

До этого бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с иронией сообщил, что мобилизацию украинцев в ряды ВСУ можно проводить с помощью жеребьевки или лотереи. Политик предложил использовать метод случайных чисел, который поддерживает большинство его подписчиков. Люди уверены, что это единственно правильный подход к мобилизации, пояснил бывший министр.