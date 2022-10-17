В Киеве заявили, что Украина не останется нейтральной страной Министр обороны Украины Резников: страна не сохранит нейтральный статус и продолжит курс на вхождение в НАТО

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Украина не сохранит нейтральный статус, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава Минобороны страны Алексей Резников. Он отметил, что курс на евро-атлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины и выражает настроения более 70% граждан. Также руководитель военного ведомства напомнил, что ранее Киевом была подана заявка об ускоренном вступлении в НАТО.

Недавняя подача заявки относительно членства [в НАТО] является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности, — написал Резников.

30 сентября Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался дать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.

Позднее Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. При этом в Брюсселе дали понять, что четкого положительного ответа пока не будет.