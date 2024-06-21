В Киеве заявили, что системы Patriot не спасут энергообъекты от ракет Гендир YASNO Коваленко: Patriot не могут защитить энергообъекты Украины на 100%

Фото: МО РФ

Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. По его словам, это попросту невозможно, даже если окружить объект этими комплексами со всех сторон, издание «Страна».

Защитить на 100% что-либо от «прилетов» невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, а также ГЭС невозможно, — отметил он.

Коваленко также напомнил, что на ТЭЦ есть защита от обломков. Но она не играет роли, когда «прилетает шесть ракет в один блок».

Ранее стало известно, что на Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который до этого наотрез отказывался подтвердить достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.

При этом политолог Евгений Михайлов считает, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.