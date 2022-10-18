В Киеве заявили, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины Советник главы офиса Зеленского Арестович: Россия нашла «ключик» к украинской ПВО

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По его словам, в Москве желают заставить Киев израсходовать весь ракетный запас по дронам, сообщает РИА Новости.

Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали, — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что России дронов хватит на «два-три месяца», если она будет использовать их в таком количестве, как 17 октября.

Ранее стало известно, что вечером 17 октября в Одессе и области третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. СМИ заявили о работе ПВО и столбе дыма в одном из районов. Утром этого же дня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе.