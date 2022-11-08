Киев нашел в иранских дронах американские комплектующие ГУР Украины: иранские дроны произведены после СВО и из американских деталей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет иранского беспилотного летательного аппарата Mohajer-6

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что Иран передал России свои дроны после начала военной операции, а большая часть их комплектующих сделана в США. В частности, как отмечают в Telegram-канале ведомства, винт БПЛА модели Mohajer-6 изготовили уже в феврале 2022 года.

Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году, — заявил представитель украинской разведки Василий.

По словам спикера, иранский Mohajer состоит из комплектующих, сделанных в США, также на летательном аппарате стоит австрийский двигатель, японская камера, а также китайский лазерный дальномер. Как утверждает украинская разведка, боезапас для дронов произведен в Иране, а российские запчасти у летательного средства отсутствуют.

Ранее глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахия заявил, что Тегеран поставил в Россию небольшое количество БПЛА за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. При этом он опроверг информацию о передаче Москве баллистических ракет.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе получили доказательства поставок Ираном России беспилотников. Она добавила, что министры стран ЕС «выразили озабоченность» и уже готовят ответ.