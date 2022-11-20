В Киеве изучат видеозапись с казнью российских солдат Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев изучит видеозапись с казнью российских солдат

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Киев изучит видеозапись, на которой, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. В кулуарах форума по безопасности в Галифаксе она подвергла сомнению заявления Москвы о ситуации вокруг жестокой расправы над военнопленными ВС РФ, передает телеканал CNBC.

Конечно, украинские власти расследуют это видео, — заявила Стефанишина.

По ее словам, Киев позволит провести международное расследование. По ее мнению, украинская сторона «абсолютно не заинтересована в чьей-либо казни». Вице-премьер добавила, что бойцы ВСУ получили прямой приказ брать как можно больше военнопленных, чтобы их можно было обменять на украинских солдат.

Каждый потенциальный казненный российский солдат — это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому в этом нет логики, — сказала она.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

МИД РФ, в свою очередь, потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.