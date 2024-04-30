В Киеве заявили, что хотят привлечь больше женщин к разминированию УНИАН: на Украине могут привлечь больше женщин к разминированию территорий

Фото: МО Украины

Украинские власти хотят привлечь больше женщин к разминированию территорий, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление министра экономики страны Юлии Свириденко. Она добавила, что Киев рассматривает гендерное равенство как неотделимую часть госполитики.

В том числе речь идет о привлечении женщин во все виды деятельности, включая опасные работы. В планах руководства Украины запустить обучение по противоминной деятельности с участием женщин. По словам Свириденко, в этом Киеву должно помочь канадское правительство.

Ранее французский аналитик Ульрих Буна заявил, что командование украинской армии в попытке сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении было вынуждено наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны. По его словам, в зону боевого соприкосновения отправили 100-ю механизированную бригаду ВСУ, не обладающую необходимым опытом.

До этого в Сети появилось видео, снятое спецназовцами РФ внутри подбитого под Авдеевкой в начале марта американского танка Abrams. Российские бойцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до боевой машины для ее осмотра и сбора образцов техники для командования.