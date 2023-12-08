В Киеве затопило несколько станций метро «Страна.ua»: в Киеве затопило несколько станций метро

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько станций метро в Киеве затопило из-за разгерметизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страну.ua». Временно в городе не работают шесть станций.

В Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от «Демеевской» до «Теремков, — отмечается в публикации.

Подтопление привело к смещению грунта. Данное обстоятельство может привести к тому, что устойчивость туннельных сооружений будет нарушена и случится обвал. В таком случае ремонтные работы могут затянуться до полугода. На месте инцидента уже замечен мэр города Виталий Кличко.

Он ранее заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал правду, говоря о патовой ситуации на фронте. Кличко подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Кличко добавил, что несмотря на критику Залужного со стороны ряда политиков на Украине, он его поддерживает.

Градоначальник ранее оценил военную помощь Запада. По его словам, на текущий момент процесс поставок Украине оружия «сильно отстает от обещаний». Он также добавил, что его не удивляет падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. В конце боевых действий каждый политик ответит за свои успехи и провалы, уточнил Кличко.